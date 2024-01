Motoboy de aplicativo reage à assalto e é baleado no bairro Canaã, em Rio Branco

Uma tentativa de assalto ocorreu na noite desta terça-feira, (02), na Avenida Amadeu Barbosa, no bairro Canaã, segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela vítima, identificado por Mateus Lucas Cassiano Magalhães, de 25 anos, trafegava em sua motocicleta, quando nas proximidades da academia, um casal em uma motocicleta teria abordado a vítima, o homem que não teve seu nome revelado, de posse de uma arma de fogo, ordenou que a vítima parasse, foi quando Mateus parou, e o criminoso exigiu todos os seus pertences, levando seu celular e todos seus documentos. A vítima assustado fugiu do local, foi quando o criminoso efetuou um disparo contra Mateus, que atingiu a região do quadril, mesmo ferido e sangrando, Mateus conseguiu por meios próprios buscar ajuda no Pronto Socorro.

Mateus deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com um tiro de raspão no quadril, seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais Militares do Segundo Batalhão foram acionados, e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender os criminosos, porém ninguém foi encontrado, Policiais do 1° Batalhão estiveram no Pronto Socorro, conversaram com a vítima e o caso será investigado pela Polícia Cívil.