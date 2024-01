Menor infrator do Acre faz 920 pontos na redação do Enem

Dois adolescentes sob cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado, sob a supervisão do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), obtiveram notas superiores à média nacional, de 641,6, na redação do Enem 2023. O socioeducando J.S. destacou-se com pontuação de 920, próxima à nota máxima, de 1.000. Já R.M. alcançou 700 pontos. H.R. atingiu 640, e M.P. conquistou 620 pontos.

“Transformei um dos piores momentos da minha vida em um dos melhores, com grande esforço. Dediquei-me bastante, estudando dia e noite, na escola e no alojamento. Isso representa a realização de um sonho e é motivo de orgulho para minha mãe”, declarou J.S

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos artigos 4º e 124º, assegura o direito à educação, estabelecendo que o poder público tem a responsabilidade prioritária de respeitar e garantir esse direito, mesmo em circunstâncias de privação de liberdade.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), as provas do Enem PPL foram aplicadas nas oito unidades do ISE no estado, com 45 participantes, nos dias 12 e 13 de dezembro. Em Rio Branco, a parceria com a SEE se faz por meio da Escola Darquinho.

“O sucesso obtido por nossos alunos é fruto de um trabalho árduo realizado pela equipe de professores da escola Darquinho, além do incentivo do governo do Estado, por meio do Pré-Enem Legal. Ficamos muito felizes com os resultados e cremos que a Educação é e sempre será o caminho para abertura de novos horizontes e realização de sonhos”, destacou Wagner Vasconcelos, gestor da Escola Darquinho.

Enem PPL tem a mesma estrutura da avaliação convencional, com 180 questões objetivas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação.

“É significativo alcançar sucesso em um exame nacional, que busca oferecer, aos adolescentes em medidas socioeducativas, a perspectiva de transformação de vida por meio da educação. Como destacou Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode utilizar para mudar o mundo”, afirma a gerente de Educação e Ações Sociopedagógicas do ISE, Vicência Maria Gomes.

O presidente do ISE, Mário Cesar Freitas, parabenizou os adolescentes que participaram do Enem PPL e obtiveram excelentes resultados. “Acredito que o trabalho está sendo muito bem executado dentro das nossas unidades, pelos nossos servidores e também os da Secretaria de Educação, nossa grande parceira nessa área da educação”, finalizou.