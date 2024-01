Leilão da Receita tem veículos a partir de R$ 1 mil e celulares a R$ 500; veja como participar

A Receita Federal de Ribeirão Preto (SP) realizará no dia 30 de janeiro mais um leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os 74 lotes, há veículos, como carros e patinetes elétricos, a partir de R$ 1 mil, e celulares Xiaomi e iPhone com valor mínimo de R$ 500.

Além disso, a lista conta com utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos diversos, vestuários e até pneus e produtos químicos.

As propostas podem ser feitas de forma online a partir do dia 25 de janeiro, às 8h, com fim no dia 29, às 21h. Os lances são feitos para um conjunto de itens disponibilizados em um lote fechado.

O lote mais barato do leilão é o de número 15, com produtos de higiene e beleza com mínimo de R$ 200. Na outra ponta, o lote 15 tem o preço mais salgado, a partir de R$ 250 mil, com oito displays para celulares.

O certame ainda conta com veículos com valores bem abaixo do mercado. Há um Volkswagem Gol com valor mínimo de R$ 15 mil, e uma SpaceFox TL MBV a partir de 18 mil.

Há também 23 lotes voltados para celulares e acessórios, incluindo modelos das marcas Xiaomi e Apple a partir de R$ 400.

Algumas caixas contêm até 329 produtos, como a de número 32, com cartão SSD, pendrives, placas, tablets, relógios e outros artigos de informática por preço mínimo de R$ 20 mil.

As pessoas físicas podem fazer lances para os lotes: 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 70 e 71.

Já as pessoas jurídicas conseguem concorrer a todos os pacotes.

Como participar do leilão

A Receita Federal abre os lances no dia 25 de janeiro, às 8h, com prazo até as 21h do dia 29 — véspera do certame, pelo Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Para participar é preciso ter mais de 18 anos, disponibilizar de CPF ou CNPJ, para a pessoa jurídica, e ser Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Veja o passo a passo:

•Ao acessar o e-CAC, os interessados (PF ou PJ) devem selecionar o edital do leilão de número 0810900/000003/2023 – RIBEIRÃO PRETO;

•Assim que selecionado o leilão, é preciso de escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”.

•Após aceitar os termos e condições apresentados pela Receita no site, é necessário incluir o valor da proposta, que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo, e salvar.