Jovem que foi ferido com mais de dez golpes de faca morre no Pronto-Socorro

Por Davi Sahid

O jovem Maicon de Lima dos Anjos, de 23 anos, que foi ferido a golpes de faca em via pública na tarde desta sexta-feira, 26, na Rua Beija-Flor, no bairro Belo Jardim II no Segundo Distrito de Rio Branco, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde deste sábado, 27, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

LEIA MAIS

Homem de 23 anos é ferido com mais dez perfurações de faca e vai parar em estado gravíssimo no PS

Maicon foi encontrado ensanguentado por populares na frente de uma residência com várias perfurações de faca pelo corpo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) uma ambulância basica foi enviada até ao local, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apóio da ambulância de suporte avançado. O paciente foi estabilizado encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo a Médica do SAMU, Maicon estava com várias perfurações de faca na região do pescoço, cabeça e braços e precisou ser entubado.

Na tarde deste sábado por volta das 13h, Maicon que estava na UTI não resistiu e morreu.

A Polícia Civil segue com as investigações, na procura de indentificar os autores do crime.