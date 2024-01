Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos de até 100km/h em todo Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h para o estado do Acre nesta quinta-feira (4). O aviso tem validade até às 10h de sexta-feira (5).

O comunicado alerta para chuvas entre 50 e 100 mm/dia, com probabilidade de ventos intensos entre 60 e 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta laranja contempla parte dos municípios de Rio Branco, com Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Quinari, Capixaba, Xapuri, Assis Brasil e Brasiléia. Em todo o estado as temperaturas mínimas oscilam entre 21°C e 23°C. Já as máximas não ultrapassaram os 28°C, de acordo com a previsão do site O Tempo Aqui.

A regional do Juruá também teve alertas de chuvas intensas, no entanto, em menor volume. O comunicado aponta para chuvas entre 20 e 30 mm/h, com probabilidade de ventos intensos entre 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta amarelo contempla todos os municípios acreanos.

Nas últimas 13 horas, Rio Branco acumulou um total de 99,5 milímetros de chuvas, aumentando repentinamente o nível dos igarapés na capital acreana. A previsão é de mais chuvas para esta quinta-feira.