Saúde do Acre confirma 66 casos de infecções por Oropouche e Mayaro

A Secretária de Saúde do Estado confirmou que o Acre chegou a 66 casos de infecções por Oropouche e Mayaro em 10 municípios dos 22 existentes. Os dados são referentes ao último dia 22 de dezembro de 2023. Até o mês de novembro, quando houve um balanço divulgado pela saúde do estado, haviam 48 registros em seis cidades.

Segundo os dados da Sesacre, das infecções pelo oropouche são 60, sendo 8 casos em Acrelândia, 1 em Brasiléia, 3 em Feijó, 8 em Manoel Urbano, 5 em Porto Acre, 32 em Rio Branco, 1 registro em Sena Madureira e 2 em Xapuri.

Já em relação aos casos de mayaro são 6, sendo 3 em Cruzeiro do Sul, 1 em Mâncio Lima, 1 em Rio Branco e 1 em Xapuri.

Os dados mostram ainda que mais de 60% dos casos confirmados foram registrados nos primeiros três meses do ano.

Vírus Mayaro

O ciclo epidemiológico do vírus Mayaro (MAYV) é semelhante ao da Febre Amarela Silvestre e se dá com a participação de mosquitos silvestres, principalmente do gênero Haemagogus, com hábitos estritamente diurnos e que vivem nas copas das árvores, o que favorece o contato com os hospedeiros animais.

Vírus oropouche

A febre oropouche ocorre em dois ciclos, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, geralmente, costuma infectar macacos e bichos-preguiça, além de aves silvestres. Seus transmissores na natureza são os mosquitos como Aedes serratus (Pará) e Coquillettidia venezuelensis (Trinidad).