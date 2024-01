Indiciado por tráfico de drogas, Renato Cariani celebra prêmio de melhor influenciador

No dia que a imprensa noticiou que a Polícia Federal concluiu o inquérito que investiga o influenciador Renato Cariani, o atleta recebeu o prêmio iBest, premiação anual da internet, focada no trabalho dos influenciadores.

Nas redes sociais, Cariani comemorou a posição de bicampeão do prêmio de maior influenciador fitness do Brasil. Desta vez, unificando os títulos de voto popular e júri técnico. Cariani conta com 7,7 milhões de seguidores no Instagram.

“Não vamos parar, não vou parar, porque o nosso propósito é muito maior do que qualquer maldade ou interesse externo”, disse.

Na comemoração, Cariani não pôde deixar de comentar sobre a notícia da conclusão do inquérito conduzido pela PF, no qual foi indiciado por associação ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico equiparado, com penas somadas que ultrapassam 26 anos.

“Justamente hoje, a imprensa resolveu requentar uma notícia. Esse indiciamento aconteceu no dia 18. E, hoje, eles decidiram noticiar novamente”, alegou o atleta nas redes sociais.

No dia 18 de dezembro, data mencionada pelo indiciado, a CNN publicou uma matéria noticiando que a Polícia Federal havia indiciado Renato Cariani por associação ao tráfico de drogas e outros crimes.

“Esse indiciamento já tinha acontecido há muito tempo e a imprensa resolveu noticiar novamente. Não sei porque, mas não vai tirar a alegria do meu prêmio”, completou.

Apesar do indiciamento ter ocorrido em dezembro, o inquérito que apurava o caso foi concluído recentemente e o fato foi noticiado nos principais veículos de imprensa nesta terça-feira (30). Além de Cariani, outras duas pessoas foram indiciadas pela PF. Agora, cabe ao Ministério Público Federal analisar o caso para possivelmente oferecer denúncia contra os suspeitos à Justiça.