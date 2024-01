Imagens mostram petroleiro em chamas após ataque de mísseis dos Houthis

Tripulações extinguiram um incêndio a bordo do petroleiro Marlin Luanda no sábado (27) depois que o navio foi atingido por um míssil dos Houthis no Golfo de Áden na sexta-feira (26).

Os militares dos Estados Unidos disseram mais cedo que um navio da marinha americana e outras embarcações tinham fornecido a assistência depois que o Marlin Luanda foi batido.

Imagens divulgadas pela Marinha da Índia através da plataforma de mídia social X, mostrou o petroleiro em chamas, com fumaça subindo no céu, após o ataque.

A Reuters conseguiu confirmar que o navio visto nas fotos era o petroleiro Marlin Luanda. O design e as cores do navio combinavam com as imagens de arquivo da embarcação.

A Reuters não conseguiu confirmar independentemente a data ou o local em que as fotos foram tiradas.