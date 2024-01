Assistentes educacionais aprovados em processo seletivo cobram convocação da SEE

Um grupo de 11 aprovados no último processo seletivo da Secretaria de Educação do Estado no município de Xapuri, procurou o ac24horas para reclamar que, mesmo aprovados no certame, até o momento não foram convocados para assumir seus postos de trabalho.

A prova foi realizada em maio do ano passado. “No último dia 19 de janeiro saiu mais uma convocação e nenhum assistente foi chamado. Segundo o edital estavam sendo oferecido 17 vagas. Porém, nesse mesmo período após a prova, foram contratados diretos 12 pessoa para, trabalhar como assistentes. O núcleo de educação simplesmente ignorou a lista de aprovados”, reclama Inês Miranda, uma das aprovadas.

Os aprovados reclamam que já procuraram todos os meios possíveis para tentar resolver a situação. “Já quase sem esperanças, fomos no final de novembro do ano passado na Defensoria. A atendente disse que iria passar nosso caso para a Defensora Pública e teríamos retorno, mas até agora não recebemos nenhuma informação”, reclama Saniel Barbosa, outro aprovado.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Educação (SEE). Conforme a gestão, os aprovados ainda não foram convocados por conta de uma orientação da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

“Foi realizado o seletivo para o ensino especial, sendo feito o chamamento durante o ano letivo de 2023. Acontece que a Procuradoria Geral do Estado (PGE), emitiu um parecer onde expressa a proibição de novas contratações, ou seja, só podem ser feitas convocações ao nível de substituição das vagas já existentes, por conta que o estado está sob a lei de responsabilidade fiscal. A Secretaria de Educação segue em tratativas junto a PGE para tentar um acordo, para atender as novas necessidades que forem surgindo”, explicou a SEE.