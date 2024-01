Humaitá aguarda chegada de reforços para intensificar pré-temporada de 2024

Com um elenco de jogadores caseiros neste início de pré-temporada, o Tourão do Humaitá aguarda pela chegada nos próximos dias de atletas de outros estados para fortalecer o elenco pensando na temporada 2024.

Com dois dias de pré-temporada, o técnico Kinho Brito se diz satisfeito com o elenco montado. O profissional disse que indicou vários jogadores para o elenco e, a contratação de outros, teve seu aval, após uma avaliação conjunta com o presidente Igor Cotta.

A respeito da metodologia de trabalho no Tourão do Humaitá, Kinho Brito diz que terá autonomia e garante que não haverá interferência externa no seu trabalho, nem mesmo do presidente Igor Cotta, para escalar a equipe, pois ele e demais membros da sua comissão técnica são os que irão vivenciar o dia a dia do clube. O comandante do Tourão comentou ainda que vai trabalhar com um sistema tático capaz de propor o jogo para conseguir os resultados importantes nesta temporada.

Entre os remanescentes da temporada passada, o Tourão do Humaitá vai contar com o atacante Aldair, os zagueiros Diego e André, além do volante Pisika. O clube agora aguarda pela chegada nos próximos dias de 20 atletas de outros estados para fechar a lista de jogadores para a temporada 2024. A diretoria do Tourão repatriou o goleiro Felipe Leineker e ainda anunciou o goleiro Matheus, ex-Independência. O atacante Matheus Nego, ex-Rio Branco, e o zagueiro Gabriel, ex-Atlético, também fazem parte do elenco do Tourão.