Ano começou com mais recursos contra arboviroses no Acre

No fim de 2023, o Ministério da Saúde decidiu destinar R$ 175,6 mil para ações de fortalecimento da vigilância e enfrentamento a arboviroses – como dengue, chikungunya e Zika – no Acre. Além do repasse para o estado, também serão destinados R$ 324,5 mil para o Rio Branco.

O monitoramento do cenário dessas doenças no Brasil é uma ação constante da pasta, que está em alerta para o início do período de chuvas, quando o número de casos, tradicionalmente, começa a aumentar -conforme vem ocorrendo.

Os estados e municípios recebem valores anuais do Piso Fixo de Vigilância em Saúde, que financia a execução das ações. Além disso, o Ministério da Saúde autorizou o repasse de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde, relativo ao apoio financeiro para as ações contingenciais de vigilância e prevenção de endemias com ênfase em arboviroses. Os recursos serão formalizados por meio de portaria nos próximos dias.

Em 2023, até a semana epidemiológica 48, o Acre registrou aumento no número de casos de dengue, passando de 3.141 em 2022 para 5.950 no mesmo período deste ano. Houve redução no número de óbitos: duas mortes em 2022 e nenhuma neste ano.

Com relação à chikungunya, até a semana epidemiológica 48, foram registrados 47 casos da doença em 2023, uma redução significativa se comparado ao mesmo período de 2022, quando foram notificados 188 casos. Não foram registrados óbitos pela doença no estado nos últimos dois anos.

Quanto ao cenário da Zika, até a semana epidemiológica 34, o Acre registrou aumento no número de casos da doença, que passou de 9 casos em 2022 para 84 no mesmo período de 2023.