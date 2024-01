Houthis do Iêmen atacam navio militar dos Estados Unidos no Golfo de Aden

Não foi dito quando ou precisamente onde ocorreu o ataque, ou se algum dano foi causado, e não houve comentários imediatos ou confirmação por parte dos militares dos Estados Unidos.

“As forças armadas iemenitas continuam a retaliar qualquer agressão americana ou britânica contra o nosso país, visando todas as fontes de ameaça no Mar Vermelho e no Mar Árabe”, disse o porta-voz militar Houthi, Yahya Sarea, num comunicado.

As forças dos EUA e do Reino Unido lançaram ataques em todo o Iêmen contra as forças Houthi nas últimas semanas, em resposta a meses de ataques Houthi aos navios do Mar Vermelho, que os combatentes apoiados pelo Irã lançaram como uma resposta à guerra em Gaza.

Os Houthis, que inicialmente disseram que visavam apenas navios ligados a Israel, disseram que também atacariam navios dos EUA após os ataques.

A empresa britânica de segurança marítima Ambrey disse que o navio nomeado pelos Houthis na segunda-feira (22) foi contratado pelos militares dos EUA.

Os ataques Houthi a navios dentro e ao redor do Mar Vermelho afetaram o comércio entre a Ásia e a Europa e alarmaram as potências mundiais numa escalada da guerra em Gaza.

Os Houthis, que controlam a maior parte do Iêmen, dizem que os seus ataques são em solidariedade com os palestinos sob ataque de Israel em Gaza.