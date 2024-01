Homem é preso por usar drogas na Rodoviária de Cruzeiro do Sul e outro por tentar roubar ônibus

Na tarde desta quarta-feira, 3, J.N.A., de 47 anos, foi preso na Rodoviária de Cruzeiro do Sul pela Polícia Militar, por uso de drogas no local, além de perturbação. Contra o homem também havia um mandado de prisão em aberto.

A guarnição de serviço de Rádio Patrulha foi acionada para uma ocorrência de perturbação do sossego e porte de drogas no box da empresa Transacreana, na Rodoviária. Ao chegar no local, a PM abordou J.N.A., de 47 anos e após consulta eletrônica, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra ele, que afirmou ter feito uso de cocaína no local. J.N.A, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Outro preso

Também nesta quarta-feira, a Polícia Militar prendeu um homem que tentou roubar um ônibus que chegava em Cruzeiro do Sul.

Durante o moto patrulhamento, a equipe do GIRO foi abordado por um motorista de ônibus intermunicipal informando que havia sofrido uma tentativa de roubo próximo ao bairro Miritizal.

Diante das informações, o GIRO acionou apoio da ROTAM e RP de Trânsito Urbano e efetuaram o cerco no bairro. No momento que dois suspeitos iriam ser abordados empreenderam fuga sendo possível capturar um deles. Diante das características repassadas pelo motorista do ônibus, o indivíduo foi encaminhado para Delegacia de Polícia para demais atos investigativos.