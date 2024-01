Governo do Acre convoca aprovados com concurso de Policial Penal para teste físico

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 5, a convocação para o texto de aptidão física dos candidatos aprovados no concurso para o cargo de agente de Polícia Penal.

O teste é obrigatório e quem não comparecer ou for reprovado será eliminado do concurso.

Os testes serão realizados nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul do Estado do Acre, conforme determinado a seguir: a) candidatos que optaram no ato da inscrição pela realização das Provas Objetiva e Discursiva nas cidades de Brasileia, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Rio Branco realizarão a respectiva etapa na cidade de Rio Branco, já os candidatos que optaram no ato da inscrição pela realização das Provas Objetiva e Discursiva nas cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá realizarão a respectiva etapa na cidade de Cruzeiro do Sul.

O cartão de convocação para a Prova de Aptidão Física, contendo a data, o local e o horário de realização, será disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, no próximo dia 15 de janeiro.

Confira abaixo a relação dos candidatos convocados: