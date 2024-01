Gladson irá avaliar gestão na abertura do ano legislativo nesta quinta-feira (1°)

O governador Gladson Cameli participa nesta quinta-feira, 1° de fevereiro, da abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), oportunidade em que fará a leitura da mensagem governamental.

O documento conta com uma avaliação do primeiro ano da segunda gestão e as prioridades do governo para o exercício de 2024 na capital e no interior.

Cameli vai à Aleac acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, do secretário de Estado da Casa Civil, Jonhatan Donadoni, do chefe do Gabinete do Governador, Coronel José Messias.

A leitura da mensagem é o cumprimento do que estabelece a Constituição Estadual a cada início de ano legislativo.

A governabilidade só é estabelecida e consolidada com diálogo. Nosso governo trabalha para cuidar das pessoas de forma transparente, otimista e democrática”, destaca Cameli ao ressaltar a importância da participação de toda a sua equipe de governo na cerimônia.

“O nosso governo tem agido dessa forma desde o início com todos os poderes, categorias profissionais, classes sociais e econômicas”, lembrou Cameli enfatizando a importância de apreciar o valor da democracia.

A Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Acre para o ano de 2024 está marcada para começar às 10h e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo e em cadeia estadual de rádio pela Difusora e Aldeia.