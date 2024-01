Gladson Cameli entrega novo helicóptero para atender segurança em municípios do Juruá

A bordo do novo helicóptero Harpia 07, o governador Gladson Cameli chegou neste sábado, 27, em Mâncio Lima, para a assinatura da Ordem de Serviço da construção de um Complexo Industrial de café. De lá, seguiu na aeronave para a Terra Indígena Shawãdawa, no município de Porto Walter, onde os Arara realizam um Festival Cultural.

Cameli disse que a aeronave ficará em Cruzeiro do Sul para atender demandas da área de segurança pública. “Esse helicóptero vai atender os municípios isolados em todas as áreas. Vamos ter um lançamento aqui e a aeronave ficará. É o terceiro helicóptero que já temos, com mais três aeronaves que já estão na posse do Estado. E está chegando mais um, que foi anunciado o apoio do Ministério Público do Trabalho, que é um Gran Caravan, que vai atender o bombeiro e também o encaminhamento de pessoas que estão na comunidade isoladas”, pontuou o governador.

Ele anunciou ainda um aparato maior da segurança na região do Juruá, onde o Grupo Especial de Fronteira- Gefron já está atuando desde o início da semana. O município sofre uma onda de assaltos e roubos e a Associação Comercial e autoridades, solicitaram reforço ao governo do Estado.

“Nós estamos mudando tudo, já começou com o serviço de inteligência, fortalecendo e criando condições para todo o sistema de segurança estar preparado para combater a ilegalidade, proteger a sociedade, cumprir o direito de ir e vir das pessoas, estabelecido pela Constituição. Teremos o helicóptero aqui e isso já faz parte daquele plano, com a base do Gefron sendo construída aqui e nós vamos ampliar e dar mais condições e a sensação de segurança aos municípios. Eu sei que estão tendo alguns problemas, mas nós estamos tomando providências para corrigir”, destacou.