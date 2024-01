Forma física de Neymar repercute em jornais estrangeiros: “Nem parece ele”

Em recuperação de lesão, o atacante Neymar, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, compareceu ao aniversário do ex-centroavante Romário no final de semana. E a forma física do jogador repercutiu na imprensa internacional.

“Ele não se parece com Neymar, mas é (…) Flagrado saindo da festa de aniversário organizada por Romário, Neymar aparece bastante acima do peso. A menos que seja efeito da foto, o assunto seria preocupante. Pela sua equipe, pelo Brasil e por ele mesmo. Um jogador de futebol chamado a ser uma estrela mundial que parece mais no crepúsculo de sua carreira”, escreveu o Mundo Deportivo, da Espanha.

“A mudança física de Neymar durante a lesão: fisionomia é comentada no aniversário de Romário. A presença de Neymar no aniversário de Romário gerou inúmeros comentários nas redes sociais sobre a figura do jogador (…) A aparência física de Neymar, lesionado desde o dia 17 de outubro, foi muito comentada nas redes sociais”, avaliou o Marca, também da Espanha.

Neymar vem se recuperando de uma ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, além de uma lesão no menisco. O atacante se machucou durante a partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em Montevidéu, no dia 17 de outubro.

A operação tem previsão de recuperação de oito a dez meses. Com isso, o jogador perderá a Copa América de 2024. Mesmo assim, Neymar aproveitou a pausa no futebol saudita para aproveitar o navio MSC Prescioza, que foi palco do evento “Ney em alto Mar”.

O Al-Hilal vive bom momento na temporada sob comando de Jorge Jesus. Foi vice-campeão da Copa dos Campeões Árabes, lidera o Campeonato Saudita e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia e na semifinal da Copa do Rei Saudita.