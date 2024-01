Flamengo lança nova camisa para temporada 2024, e valores chegam a R$ 599; veja

A nova camisa do Flamengo, que foi divulgada na última terça-feira (23), em ação conjunta do clube com a patrocinadora de materiais esportivos, Adidas, foi lançada oficialmente pelo Rubro-Negro.

Pedro, Léo Pereira, Luiz Araújo, Gabigol e Cristiane, anunciada, como reforço do futebol feminino do clube no último dia 14, foram os modelos da nova linha de camisas do Fla.

Os preços variam de R$ 299,00 (modelo infantil), até R$ 599,00 (modelo com mesma tecnologia usada pelos jogadores). A camisa de torcedor é vendida por R$ 349,00 tanto no modelo masculino quanto no feminino.

Garanta o novo manto do Mengão para a temporada 24/25 em https://t.co/uOfB409kWN ou via adidas app.#adidasfootball @Flamengo pic.twitter.com/Os2GOCMobx

O Flamengo vai usar o novo uniforme pela primeira vez neste sábado, em partida contra contra o Orlando City, nos Estados Unidos.