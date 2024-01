Exposição na Biblioteca Pública Adonay Barbosa na capital marca comemoração do Dia do Fotógrafo

Fotógrafos profissionais do Acre terão seus trabalhos apresentados para o público em geral, durante a exposição itinerante, em formato de varal, no Hall da Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, área central de Rio Branco, na segunda-feira, 8, quando se comemora o Dia do Fotógrafo.

Durante a exposição, o público poderá conferir, das 15 às 17h, o trabalho fotográfico de uma média de 30 profissionais que atuam em jornalismo, entretenimento, serviço público e outras áreas.

O evento vai reunir os profissionais interessados em apresentar seus trabalhos fotográficos pessoalmente, com até três de seus registros, e também irá expor imagens dos fotógrafos que enviarem os trabalhos e não puderem comparecer.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, destacou a importância do Dia do Fotógrafo e da iniciativa de reunir diversos trabalhos para comemorar a data. “Temos muitos profissionais de excelência na área da fotografia. Recentemente premiamos alguns trabalhos no Prêmio de Comunicação do Governo do Acre por acreditar no potencial desses profissionais. Parabenizo a todos pelo Dia do Fotógrafo”, disse.

A exposição está sendo coordenada pela fotógrafa Nattércia Damasceno, que atua no ramo de fotografia institucional, na Universidade Federal do Acre (Ufac) e fotografia infantil.

A profissional falou sobre a importância de dar visibilidade ao trabalho de inúmeros profissionais, cuja atividade está sempre colocando pessoas, temas e questões circunstanciais em evidência, por meio do registro e da divulgação da imagem.

“Num levantamento extraoficial, chega-se rapidamente a um número considerável de profissionais, a maioria na capital, mas também no interior, e é de suma importância que tenhamos esses espaços de divulgação do nosso trabalho, a troca de experiências e a valorização em mostrar nossa arte num espaço público tão importante”, frisa Nattércia.