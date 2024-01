Ex-presidente Jair Bolsonaro deverá vir ao Acre em março

Durante evento com o prefeito Tião Bocalom (PP) nesta quinta-feira, 25, o senador Márcio Bittar (União Brasil), divulgou nas redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá estar presente no Acre em março – sem data divulgada.

“O prefeito Tião Bocalom não está sozinho, estamos juntos, em março, se Deus quiser, quem estará aqui é o presidente Bolsonaro”, declarou. O prefeito agradeceu o apoio do parlamentar.

A presença do “Mito” em solo acreano deve ocorrer antes da provável vinda do presidente Lula – que deverá estar no estado ainda no primeiro semestre deste ano, conforme adiantou o presidente Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana.

Recentemente, Bocalom já adiantou que admite a possibilidade de se filiar no PL, caso as pendências no Progressistas não sejam resolvidas – na presença do militar.