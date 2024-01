Eleição de diretores de escolas em Cruzeiro do Sul são realizadas nesta segunda-feira

São realizadas nesta segunda-feira,8, as eleições para diretor de 28 escolas municipais de Cruzeiro do Sul. 122 candidatos participam da eleição: estão no exercício do magistério municipal há pelo menos cinco anos, foram aprovados na prova objetiva aplicada em 11 dezembro pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer – SEMEDEL.

Têm direito ao voto os alunos matriculados a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, do EJA, com 13 anos de idade, pais ou responsáveis dos alunos, professores e funcionários de apoio do quadro efetivo com exercício na unidade de ensino.

O mandato de diretor das unidades da Rede Municipal de Ensino de Cruzeiro do Sul é de quatro anos. Depois de empossado o candidato eleito deverá participar de um curso de qualificação oferecido pela Secretaria Municipal de Educação.