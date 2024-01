Educação realiza avaliação das ações de 2023 e planejamento estratégico de 2024

Secretários adjuntos, diretores, chefes de departamento e de divisão da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) se reuniram na manhã desta quinta-feira, 11, no auditório do Hotel Terra Verde, no centro de Rio Branco, para realizar uma reunião de avaliação das ações de 2023 e traçar o planejamento estratégico para 2024.

O secretário adjunto de Administração, Reginaldo Prattes, apresentou a dotação orçamentária de 2024, para que se possa, a partir dos números, elaborar metas plausíveis a serem executadas ao longo do ano. “Para ter um direcionamento de execução dentro do orçamento”, explicou.

Já o secretário adjunto de Ensino, Sebastião Flores, explicou algumas dificuldades que enfrentaram ao longo de 2023 e destacou a importância de elaborar políticas para o ensino médio e também para o ensino integral, em cujo programa do governo federal o Acre foi inserido.

“Como realizamos a adesão às escolas de tempo integral, precisamos realizar um planejamento que seja pé no chão, a fim de atender as demandas dessa nova modalidade de ensino; e também precisamos fazer o planejamento das aulas para o ano letivo de 2024”, frisou.

Durante o encontro, todos os gestores tiveram a oportunidade de falar e fazer uma avaliação geral das execuções de cada setor em 2023, levantando todos os pontos onde houve avanços e também as dificuldades enfrentadas.

“Após a apresentação das dotações orçamentárias específicas, vamos ter como fazer uma adequação das metas, pois precisamos fazer mais com menos. Além disso, há uma determinação do secretário Aberson Carvalho para que a gente utilize o orçamento ao limite, mas dentro das responsabilidades fiscais”, afirmou Reginaldo Prattes.

Além de Rio Branco, a SEE irá fazer essa mesma apresentação em Cruzeiro do Sul nos próximos dias e também nos demais núcleos do interior. “Essa reunião de planejamento é fruto de audiências públicas que foram realizadas com a população”, declarou o secretário adjunto.