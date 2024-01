Edu Guedes apresenta queixa-crime por difamação contra ex de Ana Hickmann

• O que motivou a decisão do apresentador, segundo a assessoria, foram as “diversas acusações de que ele mantinha um relacionamento [com Ana] enquanto ela era casada” e também ” em uma data em que Edu ainda mantinha um relacionamento” com outra pessoa;

• No dia 18 de janeiro, durante uma entrevista transmitida ao vivo no YouTube, Alexandre cita Edu e diz que sente “ter sido corno”;

• Na queixa-crime, diz a assessoria, Edu Guedes apresenta provas de que não mantinha contato com Ana Hickmann havia mais de um ano, e que o diálogo entre os dois apresentadores foi retomado apenas no início de dezembro de 2023, dias após a denúncia de agressão apresentada por Ana Hickmann contra o ex-marido.

Nas mensagens, Edu Guedes lamenta a situação vivida pela colega e chega a oferecer um apartamento para que Ana se instalasse:



“Ouvir você falando me deu um aperto no coração… Por tudo que a gente já passou, com as coisas que a gente já trabalhou. Eu me coloco no seu lugar. No que eu puder ajudar, pode contar comigo. Tenho um apartamento bom e não estou usando. Se você precisar, pode vir pra cá. O que precisar, pode contar comigo. De coração”.





O que diz Alexandre



Procurado pelo g1, Alexandre Correa disse, por meio de sua defesa, que não foi notificado sobre a queixa-crime. Ele afirmou, ainda, que “não retira o que disse” sobre Edu Guedes e Ana Hickmann.



“Em relação ao Eduardo Guedes me processar porque eu estou caluniando uma suposta relação dele com Aa Hickmann, eu reafirmo: no meu entendimento, a anterioridade dessa relação do dia 11 do 11, Anna e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo. Há uma série de fatores que me dão indicativos claros disso. Gostem eles ou não, eu não retiro o que eu disse”.



Denúncia de agressão



Em novembro de 2023, a modelo e apresentadora Ana Hickmann prestou queixa contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica.



Conforme o boletim de ocorrência, Ana Hickmann relatou aos policiais que teve o braço pressionado por uma porta e que o marido ameaçou agredi-la com uma cabeçada.



Em nota publicada nas redes sociais, Alexandre Correa admitiu o desentendimento, disse que ele não teve maiores consequências e reforçou ter sempre tratado a apresentadora “com zelo e respeito”. Ele não se manifestou, na nota, sobre a alegação de que pressionou o braço da cantora.