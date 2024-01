Divulgado calendário de pagamento do funcionalismo da prefeitura de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 30, a ratificação do calendário de pagamento dos servidores públicos municipais ao longo do ano de 2024.

Como tem feito desde o início da atual gestão, o município define como data de pagamento o dia 25 de cada mês. Em alguns meses, como fevereiro e agosto, o pagamento será efetuado no dia 23.

O calendário define ainda como data para pagamento do salário de dezembro e o 13º salário, o dia 20 do último mês do ano.

Além do pagamento de salários, a prefeitura também definiu as datas limites para que as secretarias enviem as informações financeiras ao longo do ano.

Confira abaixo: