Criminosos em moto passam atirando e fere homem com um tiro em frente de residência

Por Davi Sahid

Ronaldo de Oliveira Barros, de 36 anos, foi ferido com um tiro em via pública na tarde desta quarta-feira, 31, na rua Baguari no bairro Taquari no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Ronaldo e mais dois amigos estavam conversando na área de um residência, quando dois criminosos, membros da facção Bonde 13, se aproximaram em uma motocicleta, o garupa desceu e em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção das vítimas. Ronaldo foi atingido com um projétil no braço direito, que ocasionou uma fratura. Um dos amigos de Ronaldo sofreu um ferimento na cabeça e correu pra dentro de uma área de mata, já a outra vítima conseguiu entrar pra dentro da casa e saiu ileso durante o ataque. Após a ação os autores dos crimes fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pedir apoio da ambulância de suporte avançado. O paciente foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características da moto e dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).