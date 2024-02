PM apreende mais três armas de fogo no 2° Distrito da capital

Três armas de fogo foram apreendidas pelo 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), na manhã desta quarta-feira, 31, em duas ocorrências no Segundo Distrito de Rio Branco.

Uma armas de fogo tipo escopeta calibre .36, de fabricação artesanal, foi apreendida no beco das Flores, no bairro Areial. Uma guarnição realizava patrulhamento, quando visualizou um indivíduo com uma arma de fogo na mão. Com a aproximação da viatura, ele tentou fugir correndo para o final do beco, e na fuga jogou a arma em um quintal para tentar de escapar do flagrante.

O indivíduo, menor de idade, foi alcançado e identificado, recebendo em seguida voz de apreensão.

As outras duas armas, uma pistola Taurus pt58 e uma pistola Taurus pt 638, ambas do calibre .380, foram apreendidas em ocorrência no bairro Praia do Amapá. A equipe estava pelo bairro quando ouviu disparos de arma de fogo e várias pessoas correndo. Os militares, então, fizeram a abordagem de dois indivíduos que estava portando as armas, e logo à frente prenderam mais um indivíduo monitorado da justiça.

Todos os envolvidos, nas duas ocorrências, foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes com as armas apreendidas, para medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC