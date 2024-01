Criminoso invade residencial e executa homem com doze tiros no Belo Jardim I

Por Davi Sahid

Alberg Ney do Nascimento Souza Borges, 44 de anos, foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira, 15, dentro de um residencial situado na rua Guanabara no bairro Belo Jardim I no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Alberg Ney estava no seu apartamento juntamente com a esposa e a enteada, quando ao sair do apartamento, um criminoso não identificado chegou em uma bicicleta, invadiu o residencial e em posse de uma arma de fogo, efetuou 12 tiros na direção da vítima. Alberg Ney foi atingido com 8 projeteis na região das costas e 4 nos braços. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (DHPP) e uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Alberg Ney que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida colheram as características do autor do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O corpo de Alberg Ney foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia informou a reportagem que a motocicleta modelo Honda start, de cor preta, que estava estacionada no residencial, que Alberg Ney estava usando, supostamente pode ser a moto que foi usada no ataque a tiros em uma distribuidora de bebidas na tarde de ontem, 14, no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim, que resultou em Adelceinei Ferreira da Silva, de 47 anos e Osmar Souza se Oliveira, 58 anos, feridos a tiros. A Polícia informou ainda que as imagens obtidas de uma câmera de segurança, confirma o modelo da moto, cor e placa.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que procurará saber se foi Alberg Ney que cometeu o ataque as duas vítimas.