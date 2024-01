Corpo de jovem é resgatado após cair em rio; mãe se desespera

Um jovem identificado por Daniel, que havia, supostamente, se jogado da ponte metálica José Nogueira Sobrinho, foi encontrado no Rio Iaco por uma equipe do Corpo de Bombeiros da região no fim da tarde deste sábado, 13.

Segundo informações divulgadas pelo portal Yaconews, a ocorrência foi registrada na tarde de hoje. Testemunhas relataram que Daniel estava alcoolizado e, por essa razão, não conseguiu chegar às margens do rio, vindo a desaparecer no meio do percurso.

Após ter desaparecido nas águas, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, em poucos minutos, encontrou o corpo do rapaz. Nesse momento, a mãe da vítima, ao ver a cena do resgate, entrou em desespero e tentou se jogar no rio, mas acabou contida por familiares.

VEJA O VÍDEO: