Corpo de Bombeiros é colocado em estado de atenção para atender eventuais alagações

O Corpo de Bombeiros do Estado do Acre e seus 600 integrantes foram colocados em estado de atenção a partir desta segunda-feira, 8, em razão do aumento no nível das águas do rio Acre, em Rio Branco. A decisão foi do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), coronel Charles da Silva Santos, depois de uma reunião com órgãos de monitoramento ambiental, na sala de situação da Defesa Civil Estadual.

De acordo com o coronel Eden Santos, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, as reuniões de acompanhamento do rio Acre acontecem desde outubro de 2023, quando inicia-se o período de probabilidade de cheia, mas os cuidados se intensificaram em janeiro. “A reunião desta manhã alinhou todos os níveis estratégicos da população, deixando equipes prontas para qualquer tipo de necessidade”, disse Eden.

O coronel Carlos Batista, que coordena a Defesa Civil Estadual, disse ao ac24horas que a atenção do Corpo de Bombeiros é uma precaução para melhorar o tempo de resposta a uma possível crise que deve atingir Rio Branco até o dia 20 de janeiro, segundo alerta emitido pelo Serviço Geológico do Brasil. Em caso de transbordamento do rio Acre, novas medidas deverão ser tomadas: “Todos os batalhões já têm elaborado seus planos de operações, que ficam prontos para atender as ocorrências. No caso de transbordamento, bombeiros que possam estar de férias podem ser acionados para fortalecer as operações. Isso deve acontecer no momento que for necessária a retirada de famílias das áreas de risco”, explica o coronel.