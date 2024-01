Com chuvas abaixo do esperado, rio Acre sobe apenas 2 cm em quatro horas em Rio Branco

Foto: Whidy Melo/ac24horas

O Rio Acre, em Rio Branco, mede 11,92m, de acordo com a Defesa Civil, em medição realizada sob a ponte Juscelino Kubitscheck, às 13h.

A medição anterior, feita às 9h, o rio media 11,90m. A nova medição, de 11,92m, confirma que a subida do nível do leito do rio está sendo afetado pela quantidade de chuvas que ocorre abaixo do esperado em todas as bacias do Acre em janeiro, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Segundo a Agência Nacional de Águas, não houve registro significativo de chuvas nas últimas 24 horas nas bacias do Rio Acre, do Juruá e em Tarauacá/Envira.