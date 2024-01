Capotamento deixa uma bebê morta e 3 feridos na BR-317 no interior do Acre

Por Davi Sahid

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um bebê de meses e deixou o estudante de medicina Tales do Nascimento Chaves, de 20 anos, Darcizete Freitas do Nascimento, de 42 anos e Dalcicleia Freitas do Nascimento, 45, feridos na tarde desta terça-feira, 23, no km 87 da BR-317, no município de Xapuri, no interior do Acre.

O estudante de medicina Tales conduzia um Chevrolet Prisma com sua mãe, tia e prima de apenas 3 meses. O destino era Rio Branco, onde as três passageiras seguiriam para Porto Velho, Rondônia.

Próximo ao km 87, o veículo perdeu o controle em britas soltas, capotando várias vezes. O acidente resultou na morte da bebê, arremessada da cadeirinha que ficou com múltiplas fraturas. Populares prestaram socorro, e o SAMU enviou ambulâncias para atender as vítimas. A bebê foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) pela própria ambulância do SAMU, enquanto Tales, sua mãe e tia foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco com fraturas nas pernas, braços e Traumatismo Cranioencefálico moderado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para os trabalhos de perícia, e o veículo foi removido após os procedimentos até ao pátio da PRF.