Semáforos ‘superinteligentes’ entram em operação na Capital

A Prefeitura de Rio Branco concluiu a fase de testes em semáforos superinteligentes na avenida Ceará e lançou oficialmente nesta quinta-feira, 18, o programa que promete dar mais fluidez ao trânsito da capital.

Segundo a Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, dois semáforos superinteligentes que utilizam inteligência artificial foram testados e estão em uso, e outros 58 inteligentes que podem ser controlados remotamente vão começar a ser instalados.

O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ressaltou que este benefício faz parte de um projeto para tornar Rio Branco uma cidade mais conectada à tecnologia. “Estamos fazendo um viaduto, outro está para começar a ser feito, então isso demonstra o nosso compromisso em modernizar Rio Branco. Estamos implantando estes dois semáforos superinteligentes, que possuem câmeras que detectam a necessidade de abrir e fechar de acordo com o movimento da rua, mas podemos pensar em adquirir mais”, disse Bocalom.

O superintendente da RBTrans, Benício Dias, disse que durante a fase de testes que aconteceu desde a semana passada, os semáforos instalados na avenida Ceará, na altura do Terminal Central, no centro de Rio Branco, e na altura da esquina com a rua Osmar Sabino, já provaram sua utilidade. “O sistema funciona, tínhamos dúvidas, mas ao longo dos testes fomos respondendo às questões. O semáforo observa a quantidade de veículos na via e abre ou fecha o sinal, automaticamente. Os outros 58 semáforos inteligentes, que não possuem câmeras, são integrados a um sistema online onde, da base de operações do RBTrans, conseguiremos fazer alterações em tempo real na abertura ou fechamento do sinal, eliminando a necessidade de um operador vir até o local com um computador para refazer a programação”, explicou o superintendente.

Como funcionam os equipamentos superinteligentes?

O kit semafórico é composto por câmeras, uma central de controle (CPU) e os semáforos, além de uma bateria e nobreak, que são ativados automaticamente em caso de emergência.

As câmeras fazem a captura das imagens das ruas ou avenidas afetadas pelo semáforo, e envia à central de controle, que por meio de Inteligência Artificial, interpreta os dados e decide encurtar ou alongar o tempo de sinal vermelho ou verde. Por exemplo: se a inteligência artificial interpreta que uma rua está sem tráfego, automaticamente avermelha sua condição para liberar o trânsito das outras vias, já que não faz sentido manter em verde o sinal de uma via sem veículos. Isso significa que em casos de congestionamento, a central favorece a via mais congestionada, depois a segunda mais congestionada, e assim por diante. Além dos componentes, a Prefeitura adquiriu Antares, software que faz o controle dos semáforos remotamente.

O valor investido pela gestão foi de R$ 3 milhões, de recurso próprio da prefeitura de Rio Branco.

Veja o vídeo em que técnicos explicam o funcionamento dos novos semáforos: