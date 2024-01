Alerta aponta para chuvas de 50 milímetros e ventos de até 60 km/h no estado do Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgou a previsão do tempo indica céu encoberto com chuva isolada em todo Acre nesta sexta-feira, 19. Durante a tarde e à noite, as chuvas se intensificam e são acompanhadas de trovoadas.

Todos os municípios do estado como Epitaciolândia, Tarauacá e Cruzeiro do Sul estão com alerta para perigo potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, ventos de 40-60 km/h.

A temperatura mínima fica em torno de 23°C, em Mâncio Lima, e a máxima prevista é de 32ºC, em Rio Branco. A umidade relativa do ar varia entre 75% e 95%.