Acreanos fazem 108 milhões de transações no Pix e movimento das transferências cresce 74%

Mais que dobrou o volume mensal de transações do Pix entre janeiro e dezembro de 2023 no Acre, segundo dados obtidos com exclusividades pelo ac24horas junto ao Banco Central do Brasil. Em janeiro, foram realizadas 8.616.102 transferências e, em dezembro, 17.645.760. Os números oscilaram mês a mês, mas no geral foram mais de 108 milhões de transações no ano.

O volume financeiro resultante dessas transações chegou a R$ 2.158.007.828,12, em janeiro, e a R$ 3.739.680.521,38, no mê de dezembro, aumento de cerca de 74% na comparação entre um e outro mês.

Pix é o meio de pagamento instantâneo brasileiro. Criado pelo Banco Central, o Pix permite fazer pagamentos e transferências entre contas em segundos, usando apenas o smartphone. Funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, inclusive em feriados nacionais.

Desde o final de 2020, está em funcionamento em todo o país esse meio de pagamento. Em pouco tempo, a novidade se espalhou e cada vez mais usuários têm aderido ao sistema no Acre e em todo o País.

Com o Pix, não existem barreiras entre um pagador e um recebedor. Além de ser uma ponte direta e curta, a comunicação via internet faz com que os dados sejam processados muito rapidamente.

Mês

Quantidade de transações

Volume financeiro (R$)

dez 2023

17.645.760

3.739.680.521,38

nov 2023

15.275.297

3.282.697.657,82

out 2023

13.787.188

2.955.830.260,65

set 2023

13.546.488

2.837.588.667,52

ago 2023

13.505.307

2.892.914.159,22

jul 2023

12.489.669

2.699.564.923,52

jun 2023

11.451.827

2.586.080.938,32

mai 2023

10.332.919

2.456.638.477,01

abr 2023

9.852.461

2.351.062.864,61

mar 2023

9.862.912

2.442.269.008,10

fev 2023

8.459.371

2.075.836.372,97

jan 2023

8.616.102

2.158.007.828,12