Acre só tem 10 quilômetros de estrada considerados bons; maior parte é avaliada como péssima

Somente 10 quilômetros das estradas federais e estaduais do Acre são considerados bons pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), que anualmente avalia o estado das rodovias no País.

No fim do ano passado, a organização publicou a tradicional Pesquisa CNT de Rodovias 2023, estudando 1.346 km no Estado do Acre.

Desse total – que não tem nenhum km considerado ótimo e tirando os 10 km bons – 488 km são considerados ruins e 642 km, péssimos. 206 são regulares.

Já a sinalização das rodovias do Acre é considerada péssima em 425 quilômetros e apenas 102 km são considerados bons.

A Pesquisa CNT de Rodovias tem como objetivo realizar um levantamento das características e avaliar as condições da malha rodoviária pavimentada brasileira que afetam, direta ou indiretamente, as condições de trafegabilidade e segurança. Foram avaliados aspectos do Pavimento, da Sinalização e da Geometria da Via, o que permite a classificação dos trechos como Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo.