Vídeo: adolescente rouba Camaro amarelo e é apreendido após perseguição policial

Uma perseguição a um carro de luxo terminou com apreensão de um jovem de 17 anos na zona Leste de São Paulo, na noite do último sábado (2). O adolescente teria roubado o Camaro amarelo e outros pertences de um casal em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito fugiu depois de efetuar o roubo, mas acabou detido na Vila Prudente, bairro da zona leste de São Paulo.

Em um vídeo divulgado pela Polícia Militar de São Paulo, é possível ver o Camaro trafegando em alta velocidade, enquanto é perseguido por cerca de dez viaturas e pelo helicóptero Águia da PM.

As imagens mostram, inclusive, o momento em que o veículo é emboscado por uma das viaturas. A fuga é impedida e a perseguição termina na Avenida Doutor Francisco Mesquita na região da Vila Prudente.

À Polícia Civil, o adolescente confirmou que seu comparsa levou dois anéis, dois celulares, cartões, um controle remoto e uma carteira das vítimas. O segundo suspeito e os pertences ainda não foram localizados.

O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão de veículo pelo 56º Distrito Policial. O jovem foi encaminhado à Fundação CASA.