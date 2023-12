Rio Branco lança concurso de ornamentação natalina e prêmios somam R$ 150 mil

Foto: Sérgio Vale

Em solenidade no auditório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom (PP) realizou na manhã desta segunda-feira, 4, o lançamento do concurso de ornamentação “Natal de Vida, Esperança e Dignidade”. O concurso premiará as ruas, motos, carros, residências e bicicletas mais criativas e decoradas com o tema natalino.

A gestão municipal destacou que a iniciativa visa incentivar a participação ativa da comunidade na decoração da cidade, transformando-a em um espetáculo de luzes, cores e símbolos que representam o espírito natalino.

O prefeito Tião Bocalom revelou que a premiação está estimada em R$ 150 mil para várias categorias selecionadas. “São 10 em cada regional, 3 em cada regional, as ruas serão uma rua em cada regional também, carros antigos, 10 carros antigos serão premiados, os mais bonitos, carros comuns também, 10 mais bonitos, motos da mesma forma, 10, bicicletas, 10, fotografia madura, fotografia profissional”, comentou.

O certame, organizado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e Federacre, busca premiar a criatividade expressa nas ruas, motos, carros, residências e bicicletas decoradas com temas natalinos.

A prefeitura destacou que os interessados em participar do concurso podem se inscrever, gratuitamente, pelo site da Prefeitura, até esta quinta-feira, 7 de dezembro. “O sorteio vai acontecer no dia 8 no Arena da Floresta. Os veículos vão ter que estar circulando na cidade de 16 ao dia 28, levando o Espírito Natal para toda Capital. A premiação acontecerá no dia 30 de dezembro. Será um Natal muito especial”, explicou.