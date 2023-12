Sem fazer força, Manchester City domina Urawa Reds e vai encarar Fluminense

Um passeio, mesmo sem força máxima. O Manchester City venceu o Urawa Reds por 3 a 0, nesta terça-feira (19), e se classificou para a final do Mundial de Clubes contra o Fluminense.

O aguardado duelo entre os times de Pep Guardiola e Fernando Diniz será na sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), em Jeddah, na Arábia Saudita. Este é o primeiro Mundial na história de ambos os times.

Os gols do City foram marcados por Hoibraten (contra), no primeiro tempo, e Kovacic e Bernardo Silva na etapa final.

Haaland e De Bruyne fora do Mundial

Antes da semifinal contra o Urawa Reds, o Manchester City confirmou os cortes de três destaques do time, todas por lesão: o artilheiro Haaland, o meia e capitão De Bruyne e o ponta Doku. Eles também estão fora da final contra o Fluminense.

No lugar do trio, Guardiola inscreveu os jovens Hamilton, Susoho e Alleyne.

Como foi o jogo

Além do trio cortado, Guardiola também optou por poupar o atacante argentino Julián Alvárez, substituto direto de Haaland, e os defensores Rubén Dias e Gvardiol, que costumam ser titulares.

Com os meias Grealish, Foden, Matheus Nunes e Bernardo Silva se revezando pelo ataque, o City teve a posse de bola de sempre — 75% no primeiro tempo (veja as estatísticas no fim da matéria) —, mas perdeu um pouco da agressividade.

Ainda assim, deu 12 finalizações só na primeira etapa. O gol, porém, veio apenas aos 45 minutos, e contra: o zagueiro norueguês Hoibraten tentou cortar cruzamento de Matheus Nunes e balançou a própria rede.

Atropelo na etapa final

Se os ingleses demoraram para balançar as redes no primeiro tempo, a etapa final foi mais tranquila. Aos 13 minutos, o placar já mostrava o 3 a 0 que deu tranquilidade ao Manchester City.

O primeiro veio com Kovacic, grande destaque do jogo, aos 6 minutos. O volante croata recebeu lindo passe de Walker, entrou em velocidade e finalizou por cima do goleiro japonês Nishikawa.

A partir daí, Guardiola girou o time, poupou alguns jogadores e, naturalmente, desacelerou a partida. O Urawa Reds teve apenas uma chance clara, mas Ederson estava atento para sair de forma arrojada e evitar o gol.

Urawa Reds-JAP 0x3 Manchester City-ING

Urawa Reds-JAP: Nishikawa; Sekine, Scholz, Höibraaten e Akimoto; Ito (Ogiwara), Iwao (Shibato), Yasui e Okubo (Schalk); Kanté (Nakajima) e Koizumi (Linssen). Técnico: Maciej Skorza.

Manchester City-ING: Ederson; Walker, Stones (Sergio Gómez), Akanji (Gvardiol) e Aké; Rodri (Kalvin Phillips), Kovacic e Matheus Nunes; Bernardo Silva (Bobb), Grealish e Foden (Julián Alvárez). Técnico: Pep Guardiola.

Gols: Höibraaten, contra (46 min 1ºT), Kovacic (6 min 2ºT), Bernardo Silva (13 min 2ºT) para o Manchester City.

Cartões amarelos: Akanji e Matheus Nunes (MCI).

Motivo: Semifinal do Mundial de Clubes da Fifa 2023.

Local: King Abdullah, Jeddah, Arábia Saudita.

Data e hora: 19 de dezembro de 2023, às 15h (de Brasília).

Árbitro: Mohamed Al Hoish (Fifa-SAU).

Assistentes: Yasir Al Sultan (Fifa-SAU) e Khalaf Al-Shammari (Fifa-SAU).

Árbitro de vídeo: Adil Zourak (Fifa-MAR).