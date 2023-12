O rio Tarauacá, em Tarauacá, no interior do Acre, ultrapassou a cota de transbordamento nesta segunda-feira, 18, após fortes chuvas que atingiram o município no fim de semana.

A cota de transbordo, que é de 9,50m, foi ultrapassada na medição das 6h, quando o manancial media 9,70. A Defesa Civil do município acompanha a subida das águas, mas até o momento, nenhuma família precisou ser retirada de casa.