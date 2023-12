Homem incendeia a própria casa e tenta se matar em camburão da Polícia Militar

No último domingo, 17, um filho quase incendiou a casa da própria mãe e quando foi preso ainda tentou se matar no camburão da viatura da Polícia Militar. O caso ocorreu na rua nobre, no bairro Chico Mendes, quando por volta das 5h da manhã os bombeiros foram acionados para controlar um incêndio em uma residência nos fundos da casa de sua mãe. O local foi destruído pelas chamas e por pouco não atingiu a casa da mãe de Jucimar Amorim Lima, de 38 anos, autor do sinistro.

O Ecos da Notícia apurou que a mãe do autor do incêndio, Maria do Socorro Macedo Amorim, não registrou queixa-crime contra o filho, que admitiu ter iniciado o fogo em seu colchão com um isqueiro, alegando que a motivação foi o incomodo causa por sua mãe que teria problemas com álcool, e quando ela bebe, fica agressiva e discute com ele e com os vizinhos. Ele também mencionoun sofrer de depressão e já ter tantado suicidio cortando os pulsos.

Ele recebeu a voz de prisão e foi colocado no camburão da viatura da Polícia Militar sem algemas. Momentos depois, Jucimar tentou se enforcar dentro do carro com a própria camisa, quando foi resgatado pelos militares e colocado no banco de trás do veículo. O homem foi encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes e ficará a disposição das autoridades.