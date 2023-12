Relator acredita que indicação de Flávio Dino será aprovada com mais de 50 votos

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o ministro tem um piso de 50 votos para garantir a aprovação de seu nome no plenário do Senado.

“Cada um tem a sua posição, vai fazer a sua aposta. Eu diária que o indicado para o Supremo tem esse piso de 50 votos e o teto de 62. Se fosse hoje, eu arriscaria 53 [votos]”, afirmou o relator.

O palpite foi dado antes do início da leitura do parecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (6).

Após a apresentação do relatório, os senadores pediram vista coletiva para se aprofundarem no texto, conforme determina o rito regimental.

Segundo o relator, Dino segue em busca de votos, conversando com senadores e bancadas na tentativa de converter votos dos considerados “indecisos”.

“Ele tem tido muita reunião externa, nos apartamentos funcionais dos senadores ou conversas por telefone”, afirmou o senador à CNN.

Na segunda-feira (4), Weverton Rocha apresentou parecer favorável à indicação de Dino.

“Trata-se de uma figura reconhecida e admirada nos mundos jurídico e político. Ex-professor de duas universidades federais, mestre em Direito, ex-juiz, senador, ministro de Estado, ex-governador, alguém que teve experiências exitosas no exercício de funções dos três poderes da República”, diz o parecer.

A previsão é que o colegiado sabatine o atual ministro da Justiça em 13 de dezembro.