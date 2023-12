Bolsa Família começa a ser pago no dia 11 de dezembro; veja

A última parcela de 2023 do Bolsa Família será paga aos beneficiários nas próximas duas semanas, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O governo adiantou o início dos pagamentos para 11 de dezembro, se estendendo até o dia 22 deste mês. A data para receber o pagamento é definida pelo final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Confira a seguir as datas em que serão pagas o benefício:

Calendário de dezembro do Bolsa Família

•Dia 11: recebem os beneficiários de NIS final 1;

•Dia 12: NIS final 2;

•Dia 13: NIS final 3;

•Dia 14: NIS final 4;

•Dia 15: NIS final 5;

•Dia 18: NIS final 6;

•Dia 19: NIS final 7;

•Dia 20: NIS final 8

•Dia 21: NIS final 9;

•Dia 22: NIS final 0.

O Bolsa Família é destinado para famílias que tenham uma renda per capita de R$ 218 por mês. O valor mínimo do repasse em 2023 é de R$ 600, podendo ter acréscimos a depender de condições específicas da família.

Desde junho, o programa concede um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

Em dezembro, as famílias inscritas no CadÚnico para receber o vale-gás irão receber a parcela do Bolsa Família com acréscimo de R$ 110 do auxílio já que as parcelas serão pagas juntas.