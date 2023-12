PRF prende mulher com maconha no Terminal Rodoviário de Epitaciolândia

Uma mulher cuja idade, nome e procedência foram preservados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), presa nesta quinta-feira, 7, em um ônibus quando ainda estava no Terminal Rodoviário de Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, deverá ser transferida ainda hoje para o presídio da capital, tão logo passe pela audiência de custódia. Ela foi flagrada com pouco mais de 4 quilos de maconha no meio de sua bagagem.

A prisão da mulher e a apreensão da droga ocorreram quando patrulheiros da PRF faziam uma fiscalização na estação, quando decidiram por fazer uma revista nas bagagens de passageiros que iam de ônibus para a capital. Na mochila da mulher encontraram quatro pacotes azuis, pesando 4,2 quilos de maconha. A droga tinha como destino final Rio Branco, e a jovem presa em flagrante atuava como mula.