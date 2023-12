Caminhonete perde controle e colide contra veículo e muro de mercado

Um acidente envolvendo uma caminhonete modelo VW/Amarok, ocorrido por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira, 8, deixou a motorista, identificada como Camila da Silva de Souza, de 24 anos, com ferimentos leves após se chocar contra a traseira de uma van de placa boliviana e o muro do mercado Frios Vilhena.

Segundo foi apurado pelo jornal O Alto Acre, a caminhonete, que seguia no sentido bairro/centro, pela BR-317, teria tentado desviar de um grande buraco no trecho entre o mercado e o Hospital Regional do Alto Acre, perdendo o controle e por pouco não se chocando com a traseira de uma carreta carregada de postes.

Mais à frente, ocorreu a colisão com o portão do mercado, atingindo ainda a van estacionada e um poste da rede elétrica. Com a batida, a mulher ficou presa dentro do veículo, sendo necessário o apoio de homens do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão. Em seguida, ela foi resgatada por socorristas do SAMU.

Ainda segundo o jornal da fronteira, Camila foi conduzida ao hospital consciente, mas reclamando de dores na região do abdômen. Submetida a exames, não foi constatado fraturas pelo corpo.

Com colaboração do jornalista Alexandre Lima