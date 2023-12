Prefeitura e Governo entregam nova Avenida Chico Mendes

A Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado lançam convite para a população prestigiar a tão aguardada cerimônia de entrega das ações que contemplam a Cidade de Rio Branco, a nova via Chico Mendes. Uma obra que se estende por mais de 4 quilômetros na entrada da cidade. Essa tão importante obra é fruto de uma parceria eficaz entre a prefeitura da Capital e o Governo Estadual, que juntos não mediram esforços para revitalizar completamente essa importante via.

O governo do Estado cuidou do recapeamento asfáltico da via, enquanto a Prefeitura de Rio Branco dedicou-se ao meio-fio, ciclovia e à instalação da iluminação deslumbrante. O resultado é uma via não apenas renovada, mas também elegante, que se destaca como um novo ponto de referência na cidade.

A via Chico Mendes é um símbolo de infraestrutura e beleza que encantam os olhos de quem passa por ela

A cerimônia de entrega está marcada para a próxima segunda-feira, 18 de dezembro, às 18 horas, no pátio da empresa Recool Distribuidora. Espera-se que esse evento não apenas celebre a conclusão bem-sucedida da obra, mas também marque o início de um novo capítulo na mobilidade urbana e no desenvolvimento da região. A Via Chico Mendes está prestes a se tornar não apenas uma estrada renovada, mas um marco que impulsiona o progresso da cidade de Rio Branco.

O secretário de infraestrutura do município, Cid Ferreira, faz um convite para que a população compareça para prestigiar esse momento que río branco vivi de uma cidade moderna

“Com toda certeza, será uma grande festa, porque é um momento histórico para a nossa cidade, um cartão postal, devidamente iluminada, bem definida, com ciclovia, canteiro central, o urbanismo que foi feito. Então, a população, principalmente os empresários daquela região, estão muito satisfeitos com o trabalho que foi realizado. Convido a população a nos prestigiar , compareer, para receber das mãos do nosso prefeito, com a participação do nosso governador, essa belíssima obra”.

Por Assecom/Prefeitura