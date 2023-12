Colisão entre moto e caminhão deixa motociclista gravemente ferido no 2° Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou o jovem Wilian de Araújo Mendes, de 22 anos, gravemente ferido na manhã desta segunda-feira, 18, na frente do Sest Senat na rodovia AC-40, no bairro Santa Helena no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Wilian trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha YBR Factor 150, de cor vermelha, placa QWQ-6E11, no sentido bairro-centro, com destino ao seu trabalho quando inesperadamente freou bruscamente a moto, derrapou, colidiu na traseira de um caminhão e caiu ao solo desarcodado. O motorista do caminhão fugiu do local.

Com o impacto Wilian bateu a boca vindo perder uns dentes, sofreu fraturas na costela e clavícula esquerda, fratura exposta na duas mãos e um Traumatismo Crânio encefálico (TCE) de natureza grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, uma ambulância básica foi enviada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado. A Médica entubou o paciente, estabilizou e depois Wilian foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de Perícia. Uma outra guarnição da Polícia Militar saiu em busca do motorista do caminhão que fugiu do local e conseguiu abordá-lo ainda na rodovia AC-40.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes para os devidos procedimentos.