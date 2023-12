Polícia Militar de Cruzeiro do Sul apreendeu mais de meia tonelada de drogas em 2023

O comando da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul divulgou nesta quinta-feira, 21, o balanço das ações da corporação do ano de 2023. O número que mais chama atenção é a quantidade de drogas apreendidas que

somam 542,61 quilos, mais de meia tonelada de maconha, cocaína e seus derivados.

” Esse número diz respeito a operações exclusivas da Polícia Militar. O número de droga aprendida é maior em Cruzeiro do Sul, por meio de operações que fizemos com outras forças de segurança”, relata o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edvan Rogério

A Pm fez 1.335 operações, 1.325 prisões em flagrante, apreendeu 34 armas de fogo, recuperou 78 veículos roubados e cumpriu 131 mandados de prisão. Com relação a abordagens, foram 31.428 a veículos e 17.344 a pessoas abordagem a veículos.

O comandante disse ainda que o 6° Batalhão recebeu um reforço de viaturas e quadriciclos, que além de Cruzeiro do Sul, foram enviadas para outros municípios da regional do Vale do Juruá. Embarcações serão adquiridas em 2024, para garantir patrulhamento fluvial.

” Com relação aos quartéis, o de Cruzeiro do Sul, foi reformado, o Cisp porto Walter foi inaugurado e o Marechal Thaumaturgo está com projeto aprovado” concluiu o comandante.