Homem que invadiu escola e desferiu facada na ex-mulher é condenado a 16 anos de prisão

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 5ª Promotoria Criminal, obteve a condenação de Jairo da Silva Cordeiro por homicídio qualificado, na forma tentada, cometido contra a ex-companheira. O caso ocorreu no mês setembro de 2022, em Rio Branco, em uma escola, onde a mulher trabalhava.

Segundo a denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Teotônio Rodrigues Soares Júnior, o réu era acusado de tentativa de homicídio, com a qualificadora de feminicídio, por motivo torpe e recursos que dificultaram a defesa da vítima. Todas as qualificadoras foram aceitas pelos jurados.

A decisão da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco condenou Jairo Cordeiro a 16 anos e quatro meses de prisão em regime inicialmente fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

Na sentença, o juiz Alesson Braz considerou os maus antecedentes do réu e que as circunstâncias do crime são prejudiciais, “tendo em vista que a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que se aproximou sem ser percebido e desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, sem chance de defesa”.

