Polícia Federal apreende drogas após recebimento de denúncia

No município de Epitaciolândia, neste domingo,17/12, após recebimento de denúncia anônima, a Polícia Federal em ação conjunta com a Polícia Militar do Acre realizou diligências nas proximidades da Prefeitura de Brasiléia e identificou dois carros suspeitos.

Os Policiais decidiram acompanhar o trajeto dos carros e visualizaram a entrega de uma caixa branca.

Diante da situação, os policiais abordaram os ocupantes do veículo que receberam a caixa para inspecionar seu conteúdo.

Ao abri-la, identificaram 15 tabletes de maconha, totalizando cerca de 20 quilos. Imediatamente, os ocupantes do veículo foram presos. O outro carro empreendeu fuga.

Por Assessoria