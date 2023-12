Briga entre moradores de rua quase termina em morte

Uma briga entre dois moradores em situação de rua quase terminou em morte, na rua Cel. Alexandrino, no bairro Bosque. Na manhã deste domingo, (17), em Rio Branco.

Segundo informações repassadas, a briga começou devido a furtos frequentes de fios na região. Um indivíduo não identificado, armado com uma faca, desferiu contra o morador de rua identificado por Doni Fernandes Freitas, de 39 anos, após a primeira agressão na perna.

Doni buscou atendimento no Pronto Socorro e retornou ao local novamente, houve uma segunda briga, que resultou em dois golpes de faca. O agressor, preocupado com o estado de Doni, teria ido até o Pronto Socorro antes de se evadir do local.

A Viatura do Suporte Avançado foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Doni Fernandes foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma perfuração na região cervical posterior e um no tórax posterior, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as primeiras informações e o agressor não foi encontrado, o caso será investigado pela Polícia Civil.